PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa sabato e domani, domenica 17 novembre, Nizza è Bagna Cauda. All’interno del Foro Boario Pio Corsi di Nizza Monferrato, in piazza Garibaldi, saranno allestite grandi tavolate dove consumare, in compagnia, la cena della Bagna Cauda sabato 16 novembre, dalle 20.30, e il pranzo della Bagna Cauda, dalle 12 di domenica 17 novembre. Insieme alla Bagna Cauda non mancherà, ovviamente, il Cardo Gobbo di Nizza (Per info e prenotazioni: www.nizzaeventi.it).

Sempre questo sabato, dalle 18 alle 19.30, Marco De Padova, “padre” dei panini #TagliaSmall, fa tappa allo Scavolini Store di Alessandria, in Spalto Borgoglio 44/46 per uno show-cooking gratuito. Il foodblogger di iFood userà il forno di ultima generazione di Samsung “Dual Cook Flex” per preparerà delle mini bontà salate impreziosite da un tocco dolce di cacao.

Questa sera Roberto Vecchioni fa tappa al Teatro Alessandrino di Alessandria con l‘Infinito Tour. Vecchioni dalle 21 eseguirà live i brani dell’ultimo album “L’infinito” che racchiude 12 brani inediti e il duetto con Francesco Guccini nel singolo ispirato al grande Alex Zanardi. Il concerto di Roberto Vecchioni sostiene il progetto “Prendiamoci di petto” per la prevenzione del tumore al seno dell’Associazione Italiana Donne Medico (per info biglietti ticketone.it).

Sabato 16 novembre, alle 20, Cena della Bagna Cauda all’Area Verde “Geom. Franco Ricaldone” di Giardinetto, frazione di Castelletto Monferrato. Il menù della cena organizzata dalla Pro Loco, oltre alla bagna cauda da gustare con verdure cotte e crude , prevede anche un gustoso antipasto misto, consumè, formaggi, dolce, acqua, vino in caraffa e caffè. Il costo è di 25 euro a persona. I posti sono limitati ed è necessario prenotare (tel. 339-6948656).

Sabato 16 e domenica 17 novembre al Museo Orsi di Tortona si terrà “Tortona Brick”, evento dedicato ai mattoncini più famosi: i Lego. Ben 45 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero mostreranno le loro costruzioni. All’interno del Museo Orsi sarà allestita anche un’area Duplo dedicata ai più piccoli, un’area di gioco libero per i più grandi con a disposizione oltre 100kg di mattoncini una mostra fotografica organizzata e curata dal gruppo di “Fotografia Costruttiva” con scatti in ambienti reali, tutti rigorosamente a tema Lego. Ingresso gratuito (Orari: Sabato 16 dalle 14.30 alle 19.30 – Domenica 17 dalle 10 alle 13 e dalle 14.45 alle 19).

Sabato 16 novembre, dalle 14.30, al Parco Isola delle Sensazioni di Alessandria, in via Pacinotti 51, si terrà una “Castagnata“. L’evento, a cura del Centro d’Incontro Comunale Galimberti, sarà animato anche dalla presenza dell’Associazione Nazionale Bersaglieri della Sezione di Alessandria. Ingresso libero (in caso di pioggia l’evento si terrà martedì 19 novembre).

A Palazzo Monferrato ad Alessandria questo sabato 16 novembre, alle 17, verrà inaugurata la mostra di arte contemporanea “In the matter of color”. In esposizione le opere di Natale Addamiano, Alberto Biasi, Turi Simeti e Pino Pinelli. La mostra, a ingresso gratuito, fa parte delle iniziative della Biennale d’Arte, organizzata ad Alessandria dall’associazione LiberaMente, in collaborazione con la Camera di Commercio e Dep Art Gallery e dopo il taglio del nastro si potrà visitare fino al 5 gennaio con i seguenti orari: venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Nell’ex cappella del Castello di Casale Monferrato si terrà l’incontro “Gatti Divini” a favore dell’Associazione “Non solo gatti” onlus della città monferrina. Alle 16 è in programma un laboratorio didattico per bambini seguito alle 18 dalla conferenza con aperitivo “I gatti dell’antico Egitto” con Sabina Malgora, Egittologa e Direttore del Mummy Project e Cinzia Oliva, Restauratrice di mummie e Docente dell’Università di Torino.

Sabato 16 e domenica 17 novembre si terrà la due giorni di Marengo “Guardiamo Avanti”. All’Auditorium Marengo di Villa Delavo, a Spinetta Marengo, si susseguiranno conferenze, tavole rotonde ma anche presentazioni di libri, concerti e degustazioni per valorizzare e raccoglie idee per promuovere il nome di Marengo. (Trovate il dettaglio del programma nella sezione Eventi del sito di RadioGold).

Il Serravalle Designer Outlet questo sabato 16 novembre darà ufficialmente inizio al periodo più scintillante e magico dell’anno con l’accensione dei due alberi di Natale e di tutte le luci decorative. In occasione dell’accensione, alle 17.30 in piazza dei Portici, tutti i visitatori potranno assistere alla performance di Erika Lemay, artista acrobata creatrice del movimento “Phisycal Poetry” che si è distinta sulla scena internazionale grazie ai suoi contributi con il Cirque du Soleil.

Cena della Bagna Caoda questo sabato sera, dalle 20, nella sede della Pro Loco di Moncalvo. Nel menù: entrèe sfizioso, flan di zucca con fonduta, Bagna Caoda Monferrina a volontà, servita con verdure cotte e crude e carne cruda di Moncalvo, tiramisù e frutta e tisana per digerire. Il prezzo è 25 euro. Su richiesta Bagna Caoda senza aglio (Info e prenotazioni al numero 388/6466361).

Sabato 16 novembre nella Cattedrale S. Evasio di Casale Monferrato alla 21 si terrà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi cantata dal Casale Coro. Con il Coro di Casale diretto dal maestro Giulio Castagnoli, il Coro Haendel di Trofarello diretto da Gabriele Manassi, la soprano Eugenia Braynova, la mezzosoprano Suma Mellano, il tenore Young Hoon Shin, il basso Oliviero Giorgiutti.

Al Teatro Splendor di Ovada, questo sabato alle 21, la Compagnia del Teatro Dialettale Stabile della Regione Liguria presenta lo spettacolo Regio de dina (Rigiro di soldi). La vicenda si svolge nella Genova negli anni ’30, ed è incentrata sui debiti accumulati da una fresca e trepidante sposina che vuole dimostrare al marito di saper fare miracoli di economia domestica, cioè spendere poco pur preparando prelibati piatti.

All’Isola Ritrovata di Alessandria, in via Santa Maria di Castello, dalle 22 la cantautrice e percussionista torinese Valeria Quarta e il compositore, interprete, chitarrista e contrabbassista Giovanni Ruffino presentano il loro nuovo progetto musicale “Senza fili”.