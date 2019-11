PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Molti problemi per il maltempo questa mattina sulla tratta ferroviaria che percorre l’acquese e l’ovadese. Dalle 5 il traffico è sospeso per un guasto alla linea per “condizioni meteo critiche” tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo. I treni direttamente coinvolti sono: R 10277 Alessandria (9:35) – Savona (11:50), R 10279 Alessandria (10:40) – Savona (12:47). Questa mattina sono stati cancellati i treni: R 10272 Savona (6:11) – Alessandria (8:20) e R 10274 Savona (8:00) – Acqui Terme (9:37). Parzialmente cancellate le corse del R 10275 Alessandria (7:40) – Savona (9:47): limitato a Acqui Terme (8:16) e R 10278 Savona (9:59) – Alessandria (12:20): origine da Acqui Terme (11:37).

Sempre questa mattina il traffico è risultato fortemente rallentato per un guasto alla linea anche sulla tratta tra Genova Borzoli e Ovada con treni in ritardo fino a 60 minuti.