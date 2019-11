ALESSANDRIA – Dovrà tornare nel suo paese il migrante sorpreso dalla Squadra Volante della Questura di Alessandria in piazza della Libertà mercoledì 13 novembre. Durante l’ordinaria attività di controllo i poliziotti hanno sorpreso il cittadino algerino di 40 anni, mentre girava in centro. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti per reati di immigrazione clandestina, stupefacenti, furto, danneggiamento percosse, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, era irregolare in Italia, e con a carico diversi decreti di espulsione e ordini del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

Il migrante è stato quindi portato al “Centro di Permanenza per i Rimpatri” di Torino in attesa di espulsione.