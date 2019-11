ALESSANDRIA – Sabato 16 novembre, dalle 18 alle 19.30, il foodblogger Marco De Padova, “padre” dei panini #TagliaSmall, fa tappa allo Scavolini Store di Alessandria, in Spalto Borgoglio 44/46 per show-cooking gratuito.

Per questa tappa piemontese, il foodblogger di iFood preparerà delle mini bontà salate impreziosite da un tocco dolce di cacao. Sapori contrastanti e qualità degli ingredienti per un’esplosione di gusto a cui nessuno potrà resistere. La cottura degli ingredienti sarà affidata al Dual Cook Flex, un forno di ultima generazione di Samsung che consente due cotture differenti nello stesso momento.

La tappa del tour di FoodAddiction in Store sarà anche occasione per visitare lo spazio Scavolini di Alessandria e l’ampia selezione di cucine, bagni e living in mostra nei 240 mq del punto vendita. Accompagnati da Daniele Galleazzi, titolare dello store, e dal suo staff, che vanta una lunga esperienza nel mondo dell’arredo, i visitatori potranno essere guidati in un percorso di design tra classico e moderno e scoprire alcune delle collezioni più rappresentative della gamma Scavolini come Mia by Carlo Cracco, Delinea, Motus, Favilla, LiberaMente o Baltimora per l’arredo cucina e living e le collezioni Aquo, Qi e Rivo per l’ambiente bagno.