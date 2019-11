ALESSANDRIA – Passi avanti verso la conclusione dei lavori del Terzo Valico dei Giovi. Secondo quanto riferito in una nota da Cociv, general contractor che vede come leader Salini Impregilo, è stato superato il 40% degli scavi delle opere in sotterraneo della nuova linea ad alta capacità veloce. Si tratta di una pietra miliare che si accompagna al completamento di tutte le fasi preliminari del progetto.

Complessivamente la linea si sviluppa per una lunghezza di 53 km, 36 dei quali in galleria, e interessa 14 comuni delle province di Genova e di Alessandria rispettivamente in Liguria e Piemonte. Con il completamento di circa 36 km di tunnel scavati a fronte degli 84 km totali previsti, sono state ultimate anche tutte le finestre di accesso alla galleria di linea (Polcevera, Cravasco, Castagnola e Val Lemme) e i relativi cameroni di innesto, e sono al momento operativi tutti i fronti di scavo della galleria di linea e dell’interconnessione di Voltri (innesto della linea su Genova).