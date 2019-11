PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Continuano i problemi lungo le strade della provincia. Molti tratti stradali risultano allagati con i conseguenti rischi per chi è alla guida. Francesca segnala allagamenti nella strada di Villa del Foro fino a Oviglio.

I reporter digitali volontari della Protezione Civile (Vito) segnalano allagamenti sulla provinciale 78 Valenza Rivellino nel tratto tra il tiro al volo e la discarica di Mugarone. A Castellazzo Bormida la strada comunale 7 vie Trinità è stata chiusa per allagamento. Attenzione anche ai sottopassi con i primi problemi segnalati in via Vecchia dei Bagliani ad Alessandria.

Lieve frana segnalata dal reporter digitale volontario Marco. È localizzata lungo la provinciale 233 a Ricaldone ma al momento la strada è percorribile.

Le segnalazioni si aggiungono a quelle già diramate ieri sera.