PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dal cielo la pioggia non scende più ma i problemi non sono finiti. Dopo una giornata piena di difficoltà, con decine di interventi dei Vigili del Fuoco, questo mercoledì gli alessandrini fanno i conti con un territorio inzuppato d’acqua e soprattutto con una rete viaria sempre più fragile. Molti cittadini segnalano buche e autentiche “voragini” lungo le strade della provincia. L’acqua ha sgretolato l’asfalto sulla tangenziale di Alessandria, lungo la tratta tra Novi e il capoluogo e in questo caso Armando segnala una “vera voragine” prima della rotonda per Spinetta che ha già danneggiato un’auto.

Il manto stradale ha ceduto ieri all’altezza di San Germano, nei pressi della chiesa parrocchiale e per questo la strada è stata parzialmente interrotta. Ieri sera smottamento lungo la provinciale 139 tra Cassano Spinola e Carezzano in località Sterpi. La provinciale 205 è chiusa tra Molare e Visone per frana. Chiusa anche la provinciale 157 tra Pasturana e Basaluzzo.

Ieri sera apprensione all’Osterietta per l’ingrossamento del rio Loreto che per fortuna non ha poi provocato danni. Allagamenti invece a San Michele (foto di copertina della Protezione civile) per il rio che ha tracimato in alcuni punti della frazione. Stesso problema anche a Castellazzo dove Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per prosciugare l’acqua (foto di seguito della Protezione Civile). Ricordiamo po che a Fubine è crollato parte del muro di un parcheggio senza conseguenze gravi per fortuna ma con molta paura. Si segnalano infine alcune località isolate a Silvano d’Orba e a Cremolino.

Problemi anche sul fronte ferroviario. Sulla linea Genova-Acqui Terme il traffico permane rallentato. Maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio e per questo è in corso la riprogrammazione dell’orario. Attivo servizio sostitutivo con bus tra Genova Piazza Principe ad Acqui Terme con fermate a Genova Sampierdarena, Genova Cornigliano, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Ovada, Molare, Prasco Cremolino, Visone, Acqui Terme. I treni direttamente coinvolti sono: R 6051 Acqui Terme (5:20) – Genova Brignole (6:51); R 6053 Acqui Terme (6:04) – Genova Brignole (7:37); R 6050 Genova Brignole (6:05) – Acqui Terme (7:28); R 6055 Acqui Terme (7:03) – Genova Brignole (8:36).

I treni cancellati sono R 6052 Genova Brignole (7:05) – Acqui Terme (8:35), sostituito con bus; R 6057 Acqui Terme (7:40) – Genova Brignole (8:53), sostituito con bus.