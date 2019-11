TORTONA – La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha stanziato 40 mila euro per rimettere in sesto gli alloggi popolari di proprietà del Comune tortonese. Il denaro consentirà di sostituire le caldaie, rifare le canne fumarie, riparare gli ascensori, oltre a compiere manutenzione straordinaria delle lattoniere nell’edificio in via Campanella.

“Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona – ha dichiarato il Sindaco, Federico Chiodi – che, ancora una volta, dimostra grande attenzione alle esigenze dei tortonesi. Il contributo servirà a garantire una soluzione concreta a diversi disagi che i residenti delle case popolari lamentano, in alcuni casi, da tempo, restituendo decoro e funzionalità agli alloggi“.

“L’intervento della Fondazione – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Galvani – sostiene la politica della nostra Amministrazione di risolvere le problematiche degli alloggi popolari, a favore innanzitutto dei residenti. Un’altra iniziativa concreta dopo la recente approvazione del nuovo protocollo d’intesa per la gestione degli alloggi con l’Azienda Territoriale Casa che da tempo attendeva di essere definito“.