ALESSANDRIA – I Carabinieri del Comando provinciale di Alessandria celebrano la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma. I militari questo giovedì 21 novembre ricorderanno anche il sacrificio del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè nel 78° anniversario della Battaglia di Culqualber, che valse la seconda Medaglia d’Oro al valor Militare alla Bandiera dell’Arma, e rivolgeranno un pensiero di vicinanza e affetto ai famigliari dei caduti in servizio in occasione “Giornata dell’Orfano”.

Al termine della Messa, che verrà celebrata alle 17 in Duomo dal Vescovo Guido Gallese, i Carabinieri inaugureranno alla Caserma Scapaccino la “Stanza Audizioni Protette”. Un luogo riservato e confortevole all’interno degli uffici del Comando Stazione Carabinieri di Alessandria Principale, realizzato in collaborazione con l’associazione Soroptimist International, dove le vittime violenza di genere e i minori potranno denunciare gli abusi subiti e muovere un importante passo per recuperare serenità e iniziare una nuova vita.