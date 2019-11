VALENZA – Questo pomeriggio, alle 17.30, don Gian Paolo Cassano, professore, teologo e parroco di Villabella, presenterà il suo libro “Francesco. Il Papa dei poveri”. L’appuntamento, organizzato dall’Aido di Valenza e patrocinato dal Comune, si terrà al Centro Comunale di Cultura in piazza XXXI Martiri 1 e sarà moderato dal Vice Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Deangelis.

Lo stesso Deangelis spiega come Aido “sia ripartita alla grande dopo una proficua campagna tenuta in occasione della Giornata nazionale dei donatori degli organi. Abbiamo dato corso a una programmazione semestrale in cui annoverare diverse iniziative ed eventi con cui riaffermare la presenza dell’associazione nel contesto locale. Questo giovedì, 21 novembre, avremo il piacere di tenere, nella cornice dell’anniversario del 40esimo di fondazione Aido provinciale, una serata più culturale con un amico di sempre come don Cassano, persona stimata e attenta alle necessità sociali e alle attività di volontariato“.

Tra i relatori sarà presente anche il sindaco Gianluca Barbero e all’appuntamento prenderà parte Nadia Biancato, Presidente provinciale di Aido, insieme ad Andrea Bortoloni, omologo comunale. Parte del ricavato della vendita dei libri verrà devoluto alla sede comunale di Aido.