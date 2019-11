PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Potrebbe essere un sabato molto complicato dal punto di vista del maltempo sul nostro territorio. Previsti sabato nuovi temporali diffusi, con allerta Arancione per rischio idrogeologico e idraulico, diramata da Arpa Piemonte nell’ultimo bollettino.

Sono sotto la massima attenzione e vigilanza soprattutto le aree appenniniche e collinari dell’Alto Monferrato Ovadese, Novese e Acquese e delle valli Curone, Grue, Ossona, Borbera, Spinti. Saranno successivamente interessate anche le aree della pianura e zone collinari alessandrine, casalesi e valenzane.

La ricaduta su territori già colpiti da precedenti eventi può tuttavia comportare fenomeni di particolare rilevanza.

Si evidenzia un elevato pericolo di fenomeni franosi dei versanti che possono interessare sia aree con frane attive che con frane quiescenti che vengono riattivate dai nuovi eventi atmosferici.

Inoltre il reticolo idrografico minore potrebbe non essere in grado di smaltire i nuovi afflussi, generando allagamenti puntuali, specialmente in prossimità di intubamenti o attraversamenti di infrastrutture.

Saranno successivamente interessati tutti i corsi d’acqua maggiori.

Nella riunione in Prefettura è stato disposto il monitoraggio su tutto il territorio, in particolar modo in quelle aree già pesantemente colpite dagli eventi franosi e alluvionali di queste ultime settimane.

I sindaci di quelle zone sono stati invitati a un attento monitoraggio del territorio e ad attivare tutte le precauzioni prescritte nel loro piano di protezione civile anche attivando i propri centri operativi comunali.

Tenuto conto dell’attuale situazione di particolare complessità, si invita la cittadinanza a evitare di mettersi in viaggio nelle zone appenniniche e collinari, nelle zone rivierasche dei corsi d’acqua. Massima attenzione ai sottopassi stradali e pedonali e ai guadi non ancora chiusi. Usare l’auto solo per impellente necessità a partire da stanotte.