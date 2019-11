PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La pioggia costante che dalla tarda serata di venerdì sta cadendo su tutto il Piemonte sta caricando torrenti e fiumi, che già da questo sabato mattina hanno iniziato a rispondere al carico di acqua. L’Orba a Casal Cermelli è intorno al valore di guardia, superato a Basaluzzo. “Non vuol dire che c’è un rischio immediato ma che deve esserci monitoraggio attento di tutti gli argini” ha precisato il Direttore di Arpa Alessandria Maffiotti. Il fiume Bormida è a “livelli abbastanza elevati”. “A Cassine siamo sotto pre-soglia, quindi ancora in una situazione di grande sicurezza ma i livelli continueranno a salire durante la giornata. Da mezzanotte a Cassine il livello dell’acqua è salito di circa 1 metro, non un incremento così elevato ma costante e che proseguirà nelle prossime ore”. Il Tanaro, al momento, è “bassissimo” anche ad Asti che è la stazione più prossima ad Alessandria.

Nelle prossime ore, ha aggiunto il Direttore di Arpa Maffiotti, potrebbe esserci qualche incremento per il Belbo che è al momento sotto i livelli di pre-soglia, “quindi ampiamente in sicurezza”. Per quanto riguarda i corsi d’acqua minori, crescono ma sono ancora a sotto il livello di pre-soglia l’Erro, a monte di Acqui, e il Lemme a Basaluzzo. “Al momento non c’è nessuna criticità ma grande attenzione verso una situazione che sta evolvendo”. Intorno alle 13 ci sarà poi il prossimo bollettino Arpa che per il pomeriggio e la serata manterrà almeno l’allerta arancione o alzarla al livello rosso.

Come spiegato in una nota della Regione Piemonte, infatti, la situazione è “in peggioramento”. “Si attendono aumenti repentini significati dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore sud-occidentale, anche con superamenti delle soglie di pericolo. Dal pomeriggio, la persistenza delle piogge determinerà incrementi dei corsi d’acqua anche sul reticolo idrografico del settore nord-occidentale”. Tutto il sistema regionale di Protezione Civile è mobilitato. Nell’Alessandrino 18 Comuni hanno attivato il Centro operativo misto (COM): Alessandria, Cerrina, Novi Ligure, Bosio, Acqui Terme, Cassine, Arquata Scrivia, Ovada, Castellazzo Bormida, Casale M.to, Frassinetto Po, Ozzano M.to, Castelnuovo Scrivia, Balzola, Valenza, Felizzano, Piovera, Tortona. Sul territorio piemontese sono attivi i volontari dei gruppi comunali di protezione civile, oltre ai 125 del Coordinamento regionale e ai 9 dell’Associazione nazionale alpini.

I presidi regionali hanno distribuito quasi 6000 sacchetti di sabbia per la protezione passiva di fiumi e torrenti

Di seguito l‘intervista audio al Direttore di Arpa Alessandria, Alberto Maffiotti. https://radiogold.it/wp-content/uploads/2019/11/Alberto-Maffiotti-Arpa-ore-11.mp3

(In copertina la situazione sul ponte Bormida alle 10.30 dalla centrale idroelettrica di Alessandria. Foto del reporter digitale volontario della Protezione civile Marco).