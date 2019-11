SEZZADIO – A distanza di un mese il maltempo ha provocato una seconda vittima in provincia di Alessandria. Dopo Fabrizio Torre, mancato lo scorso 22 ottobre a Capriata d’Orba, questa domenica anche Rosanna Parodi è stata travolta dalle acque. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato intorno alle 17.45 circa dai Vigili del Fuoco, subito accorsi sul posto da stamattina insieme ai Carabinieri di Acqui e Sezzadio. I militari hanno poi ricostruito la dinamica di quanto avvenuto.

Intorno alle 6 di questa mattina, infatti, la 52enne, residente a Gamalero, avrebbe dovuto raggiungere la casa di riposo di Sezzadio, dove lavorava ma, vedendo le transenne che sbarravano l’accesso sulla strada provinciale 186, ha comunque deciso di proseguire a piedi.

Intorno alle 6.20 Rosanna ha anche chiamato il proprio datore di lavoro, avvisandolo dell’inconveniente: “Ho l’acqua alle caviglie” avrebbe detto. Nel frattempo, sempre sulla arteria tra Sezzadio e Gamalero, c’era un’auto, con a bordo un uomo e una donna. A un certo punto il mezzo ha cominciato a perdere aderenza e ad essere trascinato dall’acqua. L’uomo e la donna all’interno sono riusciti a uscire e ad aggrapparsi a un albero. Rosanna Parodi, invece, ha raggiunto l’auto ed è entrata nell’abitacolo, passando dal finestrino, per poi essere travolta dalla piena.

Le altre due persone sono state tratte in salvo intorno alle 8 dai soccorritori per poi essere ricoverati ad Alessandria per ipotermia.