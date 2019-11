AGGIORNAMENTO ORE 7.30 – La autostrada A21 è ora percorribile grazie a uno scambio carreggiata istituito alle 6.30 di questa mattina. Ieri sera, verso le 21, si era formata una voragine nel tracciato verso Torino che aveva reso inutilizzabile l’autostrada tra Alessandria Ovest e Villanova Barriera in entrambe le direzioni.

ASTI – Problemi anche in autostrada sulla a 21 Torino-Piacenza a causa del maltempo. Da ieri sera, domenica 24 novembre, il tratto tra Asti ovest km 32 + 534 e Villanova Barriera km 10 + 837 in direzione Torino è stato chiuso per problemi idrogeologici in fase di valutazione. Un tratto del manto stradale ha infatti ceduto creando una frattura importante della sede stradale.

Come comunicato ieri sera, domenica 24 novembre, da Satap, è stata quindi disposta l’uscita obbligatoria ad Asti Ovest con rientro possibile in A21 a Villanova d’Asti per il traffico diretto a Torino. Il tratto è chiuso anche tra Villanova Barriera km 10 + 837 e Asti Ovest km 32 + 534, in direzione Piacenza con rientro possibile in A21 dal casello di Asti Ovest.

L’accaduto, avvenuto alle 21 di domenica, per fortuna non ha coinvolto veicoli. (Foto della Regione Piemonte)