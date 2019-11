AGGIORNAMENTO ORE 7.28 – La coda in direzione Torino è in via di smaltimento. Ora l’incolonnamento è di 1 km.

TORTONA – Incidente alle 6 di questa mattina tra due mezzi pesanti lungo la A21 nella tratta compresa tra Voghera e il nodo A7 Milano-Piacenza. Lo scontro non ha prodotto feriti ma sul posto si sono formate code fino a 3,5 km in direzione Torino.

Al lavoro la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.