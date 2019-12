PROVINCIA DI ALESSANDRIA – A Valenza prosegue il calendario di eventi natalizi di Comune, Pro Loco di Valenza e L’Oro dal Po al Monferrato. “Gold Christmas” questa domenica 1° dicembre, dalle 16, porta nella città dell’oro i personaggi delle fiabe per una colorata parata con giochi e animazioni che si muoverà da corso Garibaldi e lungo il centro storico Sempre alle 16 nel foyer del Teatro Sociale di Valenza è in programma il laboratorio ludico “Qui si gioca!”.

Ad Alessandria il Natale è già ai Giardini della stazione. Fino al 24 dicembre, dalle 10 alle 20, si potranno trovare idee regalo nelle casette del Mercatino e divertirsi ad ammirare la città dall’alto salendo sulla ruota panoramica sistemata davanti alla statua del cavallo in Corso Crimea, in movimento fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10 alle 22. Al Mercatino di Natale, nella sua casa, vi aspetta questa domenica, dalle 15.30 alle 18,30, anche Babbo Natale che con i suoi elfi raccogliere le letterine dei più piccoli.

Ultimo giorno per la mostra a Palazzo Cuttica “Bort al Museo” , dedicata a Mario Bortolato, in arte Bort. I figli del noto vignettista Mario Bortolato, Marina e Paolo, hanno deciso di ringraziare l’amministrazione comunale di Alessandria e l’Azienda Speciale Costruire Insieme per aver organizzato l’esposizione regalando alla Città “Copia dal vero”. L’opera verrà consegnata questa domenica 1° dicembre alle 11. Gli addetti di Palazzo Cuttica fino alle 13 saranno poi a disposizione per guidare i visitatori tra le varie, prima della chiusura della mostra.

Oltre quaranta eventi animano il periodo natalizio a Casale Monferrato, tra mostre, concerti, eventi culturali ed enogastronomici, laboratori, visite guidate fiaccolate. Questa domenica 1° dicembre nell‘Ex Cappella del Castello del Monferrato, alle 17, è in programma il concerto di Natale dell’Accademia Le Muse con la partecipazione del Coro Anima Mundi.

La Scuderia Ferrari Club di Alessandria organizza a Pecetto di Valenza una speciale giornata con Arturo Merzario, pilota comasco noto anche per aver salvato la vita a Niki Lauda nell’incidente sulla pista del Nürburgring. Incontro alle 11 al Centro Culturale Borsalino e al termine, alle 12.20, pranzo presso la Locanda dei Paoli. Madrina dell’evento sarà Chiara Savino, Miss Piemonte e finalista a Miss Italia 2019.

Alle 15 in piazza Surbone a Treville, si pensa al Natale con “L’addobbo dell’Albero e del Presepe” con il contributo di tutti i bambini del paese che hanno lavorato con alla creazione degli oggetti da appendere all’abete.

Questa sera al Cappelverde di Alessandria ultimo appuntamento del 2019 con le serate dedicate alle leggende della musica. Dalle 21 Marcello Milanese racconterà Tom Waits con musica e parole.

Photo by Ross Sneddon on Unsplash