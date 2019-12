ALESSANDRIA – Un problema che non comporta alcun pericolo ambientale e che Amag Reti Idriche sta risolvendo. L’azienda ha risposto così alla redazione di Radio Gold in merito alla segnalazione arrivata da un nostro ascoltatore che domenica mattina, ha scattato alcune foto a delle chiazze di schiuma bianca sul fiume Tanaro, vicino al depuratore del Quartiere Orti. Come riferito dall’azienda “si tratta di saponi e detergenti ancora non del tutto smaltiti e sui quali la legge non stabilisce alcun limite, vista la loro non pericolosità”.

Nell’impianto da tempo Amag Reti Idriche ha fatto sapere di aver avviato il processo di ripristino della flora batterica che consente la depurazione. “Un procedimento lungo, che richiede mesi e che, purtroppo, le copiose piogge delle scorse settimane hanno rallentato ulteriormente“ ha sottolineato l’azienda “per questo una traccia di questi saponi resta nel refluo, dato che in alcuni momenti non vengono abbattuti del tutto”.

In questi giorni, inoltre, Amag Reti Idriche sta utilizzando un prodotto in grado di abbattere il livello di questi residui di saponi e detergenti. Inoltre di notte la stessa azienda ridurrà il livello di ossigeno, così da limitare ulteriormente il formarsi di queste sostanze. Dal 1° gennaio, fanno sapere i vertici, l’attività biologica tornerà nei limiti ed entro la fine di gennaio entreranno in funzione altre due vasche, con una capacità a quel punto raddoppiata. Ora una è utilizzata proprio per allevare altri batteri.

La situazione è, comunque, sotto stretto controllo di Arpa Piemonte. Anche in questi giorni l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sta continuando a seguire la vicenda.