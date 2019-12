VALLE D’AOSTA – Con le sue luci scintillanti e il suo profumo di biscotti alla cannella, l’atmosfera del Natale torna ad avvolgere la Valle d’Aosta. All’ombra di vette innevate e di abeti addobbati a festa, fino a fine dicembre, non mancheranno feste, antiche tradizioni e mercatini di Natale colmi di oggetti di artigianato, leccornie, decorazioni natalizie e dolcetti speziati.

Marché Vert Noel

Stradine suggestive ricche di luci e colori, i tipici chalet in legno dove poter assaggiare il meglio della tradizione gastronomica natalizia, il tutto nella cornice dell’Area Archeologica del Teatro Romano. Ad Aosta torna, fino al 6 gennaio 2020, il Mercatino di Natale Marche Vert Noel, appuntamento fisso per numerosi appassionati e famiglie. Qui tra fontane e sculture i visitatori avranno l’opportunità di assaporare numerose specialità locali come miele e formaggi, salumi, vini del territorio, oppure cercare un regalo per i propri cari tra oggetti di artigianato, candele profumate, saponi, abbigliamento in lana cotta e tanto altro ancora. Oltre ai quasi 50 chalet nel villaggio alpino di Marche Vert Noel sarà presente anche una Casetta di Babbo Natale e una pista di pattinaggio.

Chateau Noel

Tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, in occasione di Chateau Noel il parco e il castello di Gamba di Chatillon si trasformano in un luogo fatato senza tempo. Un grande evento a tema natalizio, popolato da magiche creature e alberi parlanti, per far scoprire ai bambini attraverso storie, giochi, ateliers creativi e laboratori, il mondo fatato del Natale. All’interno del castello si svolgeranno una serie di Chateau Brick, dei laboratori con i Lego, di robotica e una mostra dedicata ai giochi più famosi nel corso del tempo.

Noel au Borg

Fino al 6 gennaio 2020 la magia del Natale torna a invadere il Borgo di Bard. Tra le vie del paese trasformate in un villaggio natalizio, torna come ogni anno la festa di Noel au Borg, il tradizionale evento che vedrà protagonisti indiscussi oltre 30 presepi in legno, realizzati a mano dagli abili artigiani valdostani. Numerosi chalet del l’immancabile Mercatino si articoleranno lungo i vicoli del borgo proponendo ai visitatori opere d’arte e artigianato locale e tante delizie gastronomiche del territorio. Ad allietare le giornate non mancherà la presenza di Babbo Natale. Una manifestazione in grado di unire autenticità e tradizione nel cuore di Bard.