ALESSANDRIA – Dopo aver insegnato a ballare alle star della tv, il maestro di “Ballando con le Stelle” Marcello Nuzio aiuterà 12 donne alessandrine colpite da cancro al seno a “ballare per la salute”. Grazie all’associazione Ises arriva ad Alessandria il progetto europeo di danzaterapia dedicato ai pazienti oncologici ideato dalla coreografa di fama internazionale Carolyn Smith. La presidente di giuria del popolarissimo show condotta da Milly Carlucci sta affrontando in prima persona la battaglia contro il cancro e, insieme a un altro noto maestro di “Ballando” Samuel Peron, ha messo a punto un protocollo per aiutare altre donne a ritrovare se stesse attraverso il ballo.

In molti casi dopo una malattia oncologica “non si torna come prima” hanno spiegato il primario dell’Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Gianmauro Numico e l’oncologa Pamela Guglielmini. Circa 200 donne ogni anno entrano nel percorso di cura dei professionisti dell’Ospedale di Alessandria che, spesso, vedono poi rimanere una “ferita nell’anima” di chi vince la battaglia contro il cancro. La paura di recidiva spaventa e impedisce di vivere “pienamente”, ma è proprio attraverso un corretto stile di vita che si abbassa il rischio, hanno ricordato gli oncologi, ovviamente entusiasti del progetto realizzato da Ises grazie alla Chiesa Valdese e con il sostegno di Zonta e Bios.

Nelle 32 lezioni da un’ora con Marcello Nuzio, il gruppo di 12 donne, due volte a settimana, riscalderà e scioglierà i muscoli con specifici esercizi e imparerà a muoversi su ritmi latino americani e sulle sensuali note di un tango, balli che aiutano le donne a riappropriarsi della propria femminilità, ha spiegato il maestro di “Ballando con le Stelle”.

Il corso, in programma da febbraio a giugno, sarà completamente gratuito, ha aggiunto Dolores Forgione dell’associazione Ises ed è aperto a donne tra i 30 e i 65 anni che hanno avuto una diagnosi di tumore alla mammella non più di tre anni fa e che hanno completato un ciclo di chemioterapia da non più di tre mesi. Le donne interessate a “ballare per la salute” possono mandare mail a [email protected]. Saranno poi i professionisti dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria a selezionare le 12 donne idonee a partecipare al corso di ballo, che avranno anche il sostegno di una psicologa che parteciperà alle lezioni una volta al mese.