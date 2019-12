ALESSANDRIA – Per, Società consortile che promuove il turismo in provincia, il 2019 è stato un anno “difficile” ma che. Una importante base che ha gettato le fondamenta per un 2020 con ancora diversi aspetti da dirimere ma affrontabili grazie a una struttura che non si vuole fermare e che intende valorizzare il territorio come meta di destinazione turistica. Il Presidente di Alexala ha stilato il bilancio dell’anno concluso elencando tutte le tappe che hanno rafforzato l’immagine di Alexala grazie all’

Il buon lavoro però nel 2020 ha davanti l’incognita del budget di un milione imposto dalla legge Madia, “un obiettivo che ancora oggi non si capisce se si debba raggiungere entro il 2020 o il 2021“. Una differenza tutt’altro che insignificante. Pierluigi Prati vuole infatti perseguire il traguardo per mettere Alexala nelle condizioni di scegliere autonomamente e senza condizionamenti il proprio destino. Nel caso in cui la scadenza fosse più ravvicinata, ha chiarito, Prati, l’intento sarà di accelerare il percorso per l’introduzione della tassa di soggiorno in tutti i comuni, la cui ripartizione a beneficio della società si ipotizza possa portare un introito di circa 340 mila euro, somma necessaria al rispetto della Madia. Diversamente per Alexala si profilerebbe unicamente la via dell’accorpamento con l’Atl Langhe, Roero e Monferrato. Ipotesi quest’ultima su cui la Regione sta continuando a ragionare sebbene, ha specificato il Presidente di Alexala, “non sia stato chiarito quali potranno essere i modelli di gestione“.

Alexala in sostanza vuole fare tutto bene e secondo il piano iniziale, confortata dai numeri che stanno premiando questa posizione rigorosa. Nel 2019 sono stati aggiunti nuovi Comuni e altri ne arriveranno nel 2020, anno in cui verranno aperti altri uffici Iat a Tortona e Ovada. La veicolazione delle informazioni turistiche passerà anche dagli esercenti che aderiranno al progetto e verranno mantenuti importanti percorsi di valorizzazione del territorio come Piemontebike, Baby’s Hills, gli accordi con la Cina e la prosecuzione del Master Upo per l’impresa turistica.

La vitalità e soprattutto le potenzialità del territorio hanno catturato l’attenzione di diversi media nazionali con oltre 150 articoli dedicati all’alaessandrino insieme a una presenza sempre più vivace sui social. A tutto questo si aggiunge la voglia di creare nuove occasioni di svago e conoscenza. “Stiamo lavorando a un Festival sull’alimentazione che dovrebbe vedere la luce a ottobre dell’anno prossimo, e vogliamo espandere la portata della Festa del Vino di Casale, creando il Monferrato Wine Festival. Poi stiamo lavorando al Monferrato Jazz Festival, sempre includendo il concetto di Monferrato perché è nostra intenzione identificare quel territorio, patrimonio Unesco, come destinazione turistica“. Il lavoro sul turismo d’altronde beneficerà anche di uno studio incentrato sulle esigenze dei visitatori in modo tale da tarare l’offerta in base ai bisogni di chi viaggia.

Alexala sta dunque correndo per cercare di non perdere terreno rispetto ad altri territori e soprattutto per sfruttare davvero il riconoscimento Unesco alla luce della concorrenza di un altro territorio dalla forte vocazione vinicola: quello del prosecco. “Loro sono attivi e corrono davvero – ha ammonito Prati”.

La coesione del territorio, lo sviluppo di una serie di prodotti turistici strutturati saranno il volano di un nuovo anno che “ha bisogno di tradurre in fatti concreti la necessità di una vera sinergia“.