PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Alessandria è ancora più luminosa nell’ultimo fine settimana prima di Natale. Ai giardini della stazione, in Corso Crimea, alle 16.30 di questo sabato 21 dicembre Babbo Natale, elfi e gnomi scenderanno dal cielo e distribuiranno piccoli doni ai bambini che, già dalle 15.30, potranno entrare nella casetta di Babbo Natale per incontrare Santa Claus e i suoi aiutanti, consegnargli le letterine e divertirsi con giochi e attività a tema natalizio. Sempre questo sabato 21 dicembre, alle 16.30, concerto di Natale a Palazzo Monferrato ad Alessandria con “Prof in Coro” e gli “Alunni in Coro” del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Al quartiere Cristo gli appuntamenti natalizi, dalle 15.30, portano lungo Corso Acqui lo spettacolo itinerante “Il carretto di Natale”.

Prosegue Valenza’s Gold Christmas. Questo sabato 21 dicembre, dalle 15.30, il Trenino Christmas Express vi accompagnerà a fare shopping per la città dell’oro, con partenza dalla Casa di Babbo Natale in Corso Garibaldi. Alla sera cena di Natale alla Pro Loco di Valenza. Al Palazzetto dello sport della città dell’oro, in via San Giovanni, dalle 20.30 verrà servito un ricco menù a base di antipasto, linguine ai frutti di mare, brasato con fagiolini lardellati, frutta e dolce natalizio. Il costo della cena è di 25 euro a persona, compresi acqua, vino, caffè e spumante. Previsto anche un menù bimbi a 10 euro.

Da questo sabato e fino al 19 gennaio a Castellazzo Bormida si potrà ammirare il tradizionale presepe meccanizzato. Per il 38° anno all’Oratorio della SS. Pietà potrete ammirare la sacra rappresentazione caratterizzata da movimenti meccanici, giochi di luce, acqua e neve, anche quest’anno rinnovata e differente dalle precedenti edizioni. Il presepe di Castellazzo si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.

Questo sabato al Teatro Alessandrino si terrà il concerto benefico “Sulle note della ricerca”. Dalle 21 saliranno sul palco Onde Medie, Socks in the River, The Harey Project, The Joy Gospel Singers, Stefania Crivellari, FuckCancer Choir, Sara Collé, Lina Riccio & Silvia Platti. Ospiti d’onore della serata saranno le dottoresse Daniela Degiovanni e Federica Grosso. L’ingresso è a offerta libera. L’intero ricavato verrà destinato alla Lilt di Alessandria.

Tra gli appuntamenti natalizi di Casale Monferrato questo sabato 21 dicembre è in programma anche il concerto di Natale con il Soliva al Teatro Municipale. L’Associazione Amici della Musica Carlo Soliva ETS, in collaborazione con l’Istituto musicale Carlo Soliva, dalle 21 porta sul palco gli allievi e gli insegnanti della scuola per un concerto che spazierà dalla musica classica, al jazz, al rock e al pop.

Fino al 25 dicembre in piazza Italia ad Acqui Terme vi aspetta il Villaggio di Babbo Natale con le tipiche casette in legno dove trovare oggetti artigianali, dolci e prodotti locali e, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18, incontrare Santa Claus. A Palazzo Chiabrera in via Manzoni, ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, gli elfi di Babbo Natale accompagneranno invece più piccoli tra i colorati giochi della Fabbrica di Giocattoli. Questo sabato, alle 21, musica con il concerto di “Auguri alla città” curato dalla corale della Città di Acqui Terme nella Chiesa di San Francesco.

Nel vie del centro di Tortona alle 15.30 torna “L’invasione degli Elfi magici”. Dalle 15, nella sala Polifunzionale, laboratori natalizi “Riciclo e Natura” a cura di SRT e Verde&Commerce.

Al Piccolo Teatro Enzo Buarnè di Castelnuovo Bormida anche questo sabato, alle 21, va in scena “Mistero Buffo” di Dario Fo, interpretato da Elisa Pistis. Lo spettacolo non è una copia del lavoro di Dario Fo e si snoda da un punto di partenza molto semplice: una donna che mette in scena, da sola, Mistero Buffo per condividere una riflessione su come la questione del potere e dell’ingiustizia sociale ancora oggi possano risuonare attuali attraverso un testo scritto alla fine degli anni Sessanta. Biglietto d’ingresso 10 euro.

Al Museo della Gambarina di Alessandria alle 21 va scena in scena lo spettacolo “Natale di paglia. La vigilia di Natale nella tradizione popolare”. Il gruppo giovani del Museo, in collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile Universale, ha sviluppato una versione ridotta nei dialoghi, ma non nei contenuti. Il racconto della Vigilia di Natale vedrà, infatti, l’alternarsi di brevi parti dialogate e narrazioni, musiche e canti.

Al salone dei Ciliegi si festeggia il Natale di Rivarone: il NataRone. Durante, al via dalle 21,è previsto un ricco programma che include: spettacoli teatrali, canti natalizi in versione rivaronese e la presentazione del calendario 2020 interamente in dialetto.

“Rumori – Suoni, parole e distorsioni” è il nuovo format dedicato alla musica dal vivo del Laboratorio Sociale di Alessandria. Questa sera doppio concerto con i Sick Tamburo e il loro Paura e l’amore tour e Tavo, con l’anteprima del nuovo tour Il tempo di ballare, più Benedetta Raina come opening act. Il concerto inizia alle 22.

Musica anche al Dazibao di Tortona con il live dei TheMagnetics che dalle 22.30 vi faranno ballare con Ska anni 60, Rocksteady, early Reggae, in una cornice Soul e Rhythm N Blues.

L’Isola Ritrovata di Alessandria questo sabato sera ospita invece Fooga & Nico che dalle 22 presenteranno il loro nuovo disco “Di muse, di specchi e d’altre assurde storie”.

