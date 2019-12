VALENZA – Prosegue Valenza’s Gold Christmas, il ricco calendario di appuntamenti messo a punto da Comune, Pro Loco di Valenza e L’Oro dal Po al Monferrato per il periodo delle festività natalizie. Anche questo fine settimana fatevi accompagnare a fare shopping per la città dell’oro dal Trenino Christmas Express, che parte dalla Casa di Babbo Natale in Corso Garibaldi, sabato 21 dicembre dalle 15.30 e domenica 22 dicembre, dalle 10.

Domenica 22 dicembre, dalle 15.30, ricordatevi di fare tappa allo stand della Pro Loco, in piazzetta Verdi, per riscaldarvi con cioccolata calda, vin brulè e gustare una golosa fetta di panettone e affrettatevi a portare i vostri i bambini. I primi cento riceveranno un costume da Babbo Natale.

Sempre domenica 22 dicembre, dalle 16 alle 19, lungo Corso Garibaldi arriva il “Natale ad Hogwarts” con elfi e personaggi itineranti e si gioca con le bolle di sapone alla Casetta di Babbo Natale nella zona del “Bar Achille”. In Corso Garibaldi 35 i più piccoli si potranno divertire dalle 16 alle 19 con il laboratorio Ludico “Qui si gioca”.

(In copertina foto tratta dalla pagina Facebook della Pro Loco di Valenza)