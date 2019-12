CASTELLAZZO BORMIDA – Dal 21 dicembre si può ammirare il tradizionale presepe meccanizzato di Castellazzo Bormida all‘Oratorio della SS. Pietà, in via Verdi. Per il 38°anno, il presepe ricrea con oltre 30 movimenti meccanici anche gli antichi mestieri, inseriti in scenari che spaziano da paesaggi innevati, alle colline di Monferrato fino a ricostruire i deserti del lontano Medioriente. La sacra rappresentazione è inoltre arricchita da giochi di luce, acqua e neve ed è ovviamente rinnovata e differente dalle precedenti edizioni. Insomma, è tutta da ammirare.

Il presepe di Castellazzo si può visitare fino al 19 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.

Per informazioni visitate il sito www.ponteborgonuovo.org.