AGGIORNAMENTO ORE 18.15 – L’incidente ha coinvolto una Fiat Punto che procedeva da Casale Monferrato verso Cerrina e una Mercedes Classe A. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri guidati dal Tenente Salvatore Puglisi la Punto avrebbe tentato un sorpasso invadendo l’altra carreggiata da dove proveniva la Classe A. Il conducente della Fiat, un uomo di circa 60 anni, è deceduto. La Mercedes era occupata invece da una coppia di coniugi. La donna, incinta, è stata trasportato cosciente all’ospedale di Casale Monferrato. Anche il marito è giunto al pronto soccorso della struttura sanitaria casalese dopo una delicata operazione di estrazione dalle lamiere da parte dei Vigili del Fuoco.

OZZANO MONFERRATO – Grave incidente automobilistico intorno alle 17 di sabato 21 dicembre a Ozzano sulla strada provinciale 457 Val Cerrina. Due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora da verificare. Tre le persone coinvolte, due uomini e una donna in gravidanza. Tutte e tre le persone sono state trasportate all’ospedale di Casale Monferrato in codice rosso. Uno dei coinvolti era in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenute due ambulante medicalizzate, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Casale Monferrato e quelli di Ozzano. Seguiranno aggiornamenti.