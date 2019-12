PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Per un Natale al Cinema non poteva mancare nelle sale della provincia di Alessandria “Pinocchio” di Matteo Garrone. Il nuovo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è particolarmente rispettoso dell’opera di Collodi e porta sul grande schermo tutti i personaggi principali del romanzo, da Geppetto interpretato da Roberto Benigni, a Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo, nati per diventare la Volpe e il Gatto e Gigi Proietti credibilissimo come il burbero Mangiafuoco.



A Natale non manca il romanticismo al cinema con la commedia sentimentale natalizia, Last Chritmas, ispirata alla famosissima canzone degli Wham! e interpretata da Emilia Clarke ed Emma Thompson, quest’ultima anche autrice della sceneggiatura del film.



Due ore di azione, divertimento, relax, questo garantisce il sequel di “Jumanji – Benvenuti nella giungla”, film del 2017, a sua volta sequel/reboot della pellicola del 1995 “Jumanji”, con l’indimenticabile Robin Williams. Nel film diretto da Jake Kasdan, i protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan tornano nell’imprevedibile mondo di Jumanji per portare in salvo Specer. Determinato a rimettere in sesto il gioco, il ragazzo ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji e mentre tenta di riparare il videogioco viene nuovamente risucchiato in Jumanji.

È nelle sale anche il terzo e ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars: “L’ascesa di Skywalker”. Il film, diretto da J.J. Abrams, è ambientato anno dopo gli eventi de “Gli ultimi Jedi”. La Resistenza sopravvissuta affronta ancora una volta il Primo Ordine e dal passato tornano nuove minacce.

Per le feste di Natale rimane nelle sale anche l’ultimo film di Ferzan Ozpetek “La Dea Fortuna”, con protagonisti Edoardo Leo e Stefano Accorsi. I due attori nel film interpretano Arturo e Alessandria, una coppia da oltre 15 anni caduta in una noiosa routine che sarà spezzata quando la loro amica Annamaria affiderà alla coppia i due figli.

Restano sul grande schermo anche Ficarra e Picone con “Il Primo Natale”. Novelli viaggiatori del tempo, al pari di Benigni e Troisi in “Non ci resta che piangere, i due comici vestono i panni di Salvo, un ladro, e del sacerdote Valentino, catapultati indietro nel tempo di 2000 anni in Palestina, al tempo della nascita di Gesù. Equivoci, incomprensioni e soprattutto guai sono dietro l’angolo.



Per i più piccoli il Natale riporta al cinema anche la magia di Frozen con sequel “Il segreto di Arendelle”. A tre anni dall’incoronazione, Elsa vive all’apparenza serena con la sorella Anna e con gli amici Kristoff, Sven e Olaf. In realtà è ancora inquieta. I suoi poteri, ormai domati, continuano a rappresentare un’incognita nella sua vita che spingerà Elsa e i suoi amici in un nuovo viaggio per scoprirne l’origine.

