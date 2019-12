ALESSANDRIA – A Natale si sta in famiglia e per questo Radio Gold questa mattina, 25 dicembre, dalle 9 alle 12, sarà live (radio fm 88.8-89.1 o in streaming) insieme a tutti voi per accompagnarvi al pranzo e farvi gli auguri. Franco Tasca e Luciano Tirelli, e tutti i loro ospiti, saranno in diretta per raccontarvi il loro Natale ma anche per entrare nelle vostre case o ricevere i vostri auguri al 331/1271310 via WhatsApp.

Radio Gold sarà vicina a tutti gli ascoltatori che ogni giorno hanno scelto di passare con noi anche solo un momento della loro giornata. Ma sarà soprattutto accanto a tutte le persone che, accendendo la radio, potranno sentirsi meno sole. Vi aspettiamo tutti, dalle 9 alle 12, senza distinzioni perché vogliamo passare il Natale insieme a voi, la nostra famiglia allargata e ogni anno più numerosa. Grazie.

Photo by Ben White on Unsplash