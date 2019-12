PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche il palinsesto dei canali tv oggi diventa “natalizio”.

Rai 1 per il pomeriggio di questo 25 dicembre alle 17 propone il film “Anna dai capelli rossi – Promesse e giuramenti” e alle 21.15 “La Bella e la bestia”, il live action del film d’animazione Disney del 1991 con Emma Watson nei panni di Belle, seguito dal cartoon “La bella e la bestia 2 – Un magico Natale”.

Su Rai2 i film natalizi cominciano già di prima mattina con “Le nove vite del Natale” (ore 7.05), “Planes 2 – Missione antincendio” (8,45), “Le scarpe magiche di Natale” (ore 14), “Un Natale molto bizzarro” (15.35), “Il Natale dei miei ricordi” (18.50).

Rai3 per la mattina di Natale propone per tutta la famiglia “Khumba – Cercasi strisce disperatamente” (ore 9.40).



Palinsesto natalizio anche sulle reti Mediaset.

Il giorno di Natale su Canale 5 propone alle 11 il film “Un desiderio per Natale” e alle 13.40 accompagna il pranzo con il Concerto di Natale in Vaticano. Alle 16.20 il palinsesto natalizio prosegue con “Opera on ice” lo spettacolo che unisce la magia del pattinaggio alle immortali arie dell’Opera. È a tema natalizio anche il film in prima serata, alle 21.21, “Il peggior Natale della mia vita”.

Su Italia 1 il 25 dicembre sono in programmazione “Un magico Natale” (ore 2.45), “I rubacchiotti” (ore 8.20), “La storia infinita 2” (ore 10.15), un grande classico dei cartoni animati, “Oliver & Company” (ore 18.30), ed per concludere due grandi pellicole tipicamente natalizie “Elf – Un elfo di nome Buddy” (ore 19:25), “Lo schiaccianoci” (ore 24).



Per la giornata di Natalepropone due grandi classici del cinema “Il dottor Zivago” in onda alle 15 e alle 20.30 l’intramontabile pellicola di Victor Fleming “

Per la giornata di Natale La7 ha scelto il classico del 1988 “Le nuove avventure di Pippi Calzelunghe” (ore 14) seguito alle 16 da “Il paradiso può attendere” e per il dopocena “Pomi d’ottone e manici di scopa” e alle 22.30 “20.000 leghe sotto i mari”.

Rai 4 per la sera di Natale alle 21.15 propone la favola di Martin Scorsese “Hugo Cabret“.

Photo by Jeshoots.Com on Unsplash