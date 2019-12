ALESSANDRIA – Natale ad Alessandria vuol dire anche “Gelindo”. Per il 95° anno, al Teatro San Francesco il 25 dicembre, alle 21, verrà messa in scena la storia del burbero pastore dal cuore d’oro narrata, rigorosamente in dialetto alessandrino, da un cast di appassionati attori non professionisti. Anche quest’anno non mancherà la “businà” con il suo racconto satirico e pungente dei principali fatti di Alessandria e dell’Italia.

Il “Gelindo di Frà ‘d Lisòndria” dell’associazione culturale San Francesco verrà replicato il 26 dicembre, sempre alle 21, e dal 3 al 5 gennaio alle 21, lunedì 6 gennaio alle 15, sabato 11 gennaio alle 21 e domenica 12 gennaio alle 15.

Prevendite al Teatro san Francesco di Alessandria e un’ora prima degli spettacoli. Il ricavato verrà devoluto ai Frati Cappuccini.