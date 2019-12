QUARGNENTO – I Carabinieri di Solero hanno denunciato per tentato furto in abitazione ai danni di una persona anziana e favoreggiamento personale due donne di 55 e 27 anni.

Le due, pregiudicate, hanno agito nei primi giorni di dicembre. In un primo momento la 55enne e la 27enne, entrambe di origine sinti, hanno cercato senza successo di approcciare la vittima per guadagnare la sua fiducia.

A quel punto una di loro si è appostata vicino alla casa, effettuando anche alcuni passaggi in auto per verificare la presenza della signora all’interno della sua abitazione. Grazie al servizio di controllo dei militari le due sono state però individuate e deferite in stato di libertà.

Foto in alto di repertorio, in basso la stazione dei Carabinieri di Solero.