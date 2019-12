SOLERO – Alcuni furti o tentativi di scasso avvenuti di notte nello stesso paese, a Solero, a distanza di poche ore l’uno dall’altro. I Carabinieri del paese stanno indagando su una serie di effrazioni effettuate tra Natale e Santo Stefano, nella notte trascorsa tra gli scorsi mercoledì e giovedì.

Da una prima ricostruzione sembra che in tre casi su quattro i malviventi siano riusciti a entrare, mentre i proprietari dormivano. In un quarto caso, invece, si sarebbero dileguati dopo essere stati scoperti da chi era all’interno e si è svegliato. Per fortuna non si è verificato alcun episodio di violenza o aggressione ai danni dei cittadini.

“Era da tempo che in paese non succedevano episodi del genere, anche un solo furto” ha sottolineato a Radio Gold il sindaco di Solero Giovanni Ercole “non mi ricordo sia mai capitata una serie di furti a distanza così ravvicinata. Di sicuro sono fatti che preoccupano, che ci fanno sentire vulnerabili”.