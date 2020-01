PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Oggi, in tutto il Piemonte, partono i saldi per un nuovo anno che inizia dunque con una importante occasione per il commercio alessandrino. Come sempre a catalizzare l’attenzione, oltre alle città della provincia anche l’Outlet di Serravalle pronto, in questo weekend lungo, ad accogliere oltre centomila persone come spiegato dall’amministratore delegato di McArthurGlen Group, Matteo Migani. “I saldi rappresentano per un’Outlet come quello di Serravalle un momento chiave. Ci stiamo preparando a ricevere grandissimi flussi di clienti e stiamo lavorando per rendere l’esperienza di acquisto più confortevole possibile, a partire dal parcheggio fino alle possibilità di accoglienza dei visitatori“.

Questo nuovo periodo dell’anno segue un importante risultato natalizio iniziato già con il Black Friday: “Abbiamo avuto riscontri grandiosi in quel periodo, per poi proporre occasioni importanti per i consumatori già prima di Natale. Tutto questo ha permesso al complesso di raggiungere grandi numeri. In più, alle offerte dei negozi abbiamo unito anche momenti piacevoli come l’albero di Natale di 32 metri, all’interno del quale era riprodotta la casa di Babbo Natale”.

Un epilogo del 2019 significativo che apre le porte a un 2020 con i fari puntati sui saldi ma soprattutto su nuovi investimenti da 40 milioni. “McArthur Glen vuole arrivare ad accogliere circa 7milioni e mezzo di clienti in tre anni e per questo sta continuando a investire su Serravalle, il centro più grande d’Europa. Verranno costruite sette unità destinate al food e al lusso, un’area per le famiglie di 2mila metri quadri suddivisa in tre progetti: un parco acquatico, un’area giochi per bambini all’asciutto e uno spazio dove poter lasciare i bambini e fare shopping in tranquillità“.

Tutto questo produrrà altri posti di lavoro, circa 150, che vanno ad aggiungersi agli oltre 2mila impiegati all’interno del complesso. L’Outlet di Serravalle dunque non teme la concorrenza dell’online “perché il mondo digitale è un’opportunità e non tanto una minaccia. Noi amiamo il mondo fisico e l’esperienza fisica perciò nei prossimi anni cercheremo di integrare i due mondi“. Tutto questo si colloca in una provincia che sta cercando di investire sul turismo anche perché “già oggi un milione e mezzo di turisti visita l’Outlet e al momento è una opportunità attualmente parzialmente sfruttata perciò ci fa piacere collaborare con gli enti locali per sfruttare questa occasione, già a portata di mano.“