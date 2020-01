PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria torna un evento molto amato dai bambini: la Befana dei Vigili del Fuoco. L’appuntamento, anche per divertirsi a provare il mestiere dei Vigili del Fuoco a “Pompieropoli” è dalle 14 in Cittadella.

All’Auditorium Pittaluga di Alessandria, questo lunedì 6 gennaio, sarà una “Epifania di Note”. Protagonisti del concerto organizzato dal Comune di Alessandria, in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi, e al via dalle 17 saranno Linda Campanella (Soprano), Matteo Peirone (Basso brillante) accompagnati dai Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria. Ingresso libero fino a esaurimento posti

“Epifania Party” a Valenza. Dalle 16 alle 19 la befana e le sue amiche aspettano bambini, e non solo, in Corso Garibaldi, all’altezza del Teatro Sociale. Alle 17 estrazione dei biglietti vincenti della lotteria “Valenza Gold Christmas” al Centro Comunale di Cultura, in piazza XXXI Martiri.

Al Teatro Soms di Bistagno la rassegna “Bistagno in Palcoscenico” di Quizzy Teatro festeggia l’Epifania con “Equilibri di un clown”. Lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Raffaele Pecoraro, in arte “Lello Clown”, con la partecipazione di Sara Bruscagin e Monica Massone, andrà in scena alle 17.

Al Teatro Municipale di Casale Monferrato, alle 16, va in scena “Il Pipistrello” l’operetta di Johann Strauss più famosa e più rappresentata, presentata in una nuova e smagliante produzione della Compagnia Corrado Abbati – Inscena Srl di Reggio Emilia.

Sempre a Casale Monferrato, alle 16, si festeggia l’Epifania alla Parrocchia di San Germano con una tombola per tutti con ricchi premi. Seguirà Falò alla Befana e distribuzione di polenta e salsiccia.

A Tortona questo lunedì gennaio, dalle 15.30, in centro città “Arrivano le Befane“, evento a cura di PazzAnimazione.

Ad Acqui Terme si terrà il tradizionale Concerto dell’Epifania. Nella Cattedrale della Città termale, dalle 16.30, si esibirà la Corale di Santa Cecilia.

Concerto dell’Epifania anche a Bosio. Alle 18, nella Chiesa dei S.S. Pietro e Marziano, si esibirà la Filarmonica di Sampierdarena diretta dal Maestro Massimo Rapetti. Il concerto, organizzato da Comune e Pro Loco di Bosio è a ingresso libero e gratuito.

Le cantine del Gavazzana Blues festeggiano l’Epifania e il nuovo anno con il concerto dei The Magnetics, band Italiana formata nel 2017 dal frontman Olly Riva già leader degli Shandon e dei Soulrockets che proporrà un mix di sonorità vintage Jamaicane ma in una cornice Soul e Rhythm N Blues. Inizio concerto ore 21.

Per maggiori dettagli e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Eventi di RadioGold.