ALESSANDRIA – Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, la Polizia Municipale di Alessandria ha denunciato nei giorni scorsi diverse persone, tutti risultati positivi all’alcol test dopo aver provocato alcuni incidenti stradali.

A Lobbi, una auto condotta da un uomo di anni 74, percorrendo via Pagella, era finita fuori dalla carreggiata, ribaltata in un campo di proprietà privata. L’anziano è stato soccorso e trasportato all’Ospedale di Alessandria.

Anche in via Verona, inoltre, un uomo di origine albanese di 28 anni ha perso il controllo dell’auto. Durante il controllo dei documenti, gli agenti hanno poi rilevato che guidava senza patente italiana e in stato di ebbrezza con valori superiori ad oltre tre volte il consentito. L’auto è stata sequestrata.

A seguito di normale pattugliamento e controllo del territorio, poi, gli agenti di pattuglia sottoponevano a controllo di Polizia Stradale, in piazza Garibaldi e piazza Marconi, il conducente di un’auto che già dai suoi comportamenti manifestava una evidente alterazione psico-fisica correlata all’assunzione di bevande alcoliche. Il test ha dato esito positivo e all’uomo è stata ritirata la patente.

Intorno alle 22 dello scorso 3 gennaio, in viale Massobrio, infine, la Polizia Municipale è intervenuta per un incidente stradale e ha sottoposto ad alcol test i due conducenti. Una dei due, una 40enne di origine kosovara è risultata positiva e anche a lei è stata ritirata la patente.