ALESSANDRIA – I controlli durante le feste natalizie da parte degli ispettori dell’Ispettorato del Lavoro di Asti-Alessandria, hanno permesso di scoprire, in un ristorante della provincia, due lavoratori in nero, uno dei quali titolare del reddito di cittadinanza. Nei confronti del titolare sono quindi scattate le sanzioni previste, la sospensione dell’attività e l’obbligo all’assunzione dei lavoratori occupati irregolarmente.

Rispetto al reddito di cittadinanza nel corso del 2019 l’Ispettorato ha eseguito una capillare attività di controllo scoprendo nelle province di Alessandria e Asti 14 lavoratori in nero che percepivano indebitamente il contributo. Il loro impiego irregolare è stato accertato in diversi settori produttivi (pubblici esercizi, edilizia, commercio, etc.), provocando, nei confronti di chi ha approfittato del loro contributo lavorativo, l’applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero maggiorata del 20%. Per alcuni degli indebiti percettori del reddito di cittadinanza è scattata la denuncia.