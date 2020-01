ALESSANDRIA – Momenti di apprensione, questa sera, per alcuni automobilisti che percorrevano la tangenziale ad Alessandria in direzione Acqui Terme.

Intorno alle 20, infatti, un’auto è stata vista percorrere la strada in contromano, verso San Michele.

Immediato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Alessandria. I militari non sono riusciti a intercettare la vettura. Per fortuna non si sono verificati incidenti.