PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Per un sabato pomeriggio a teatro in famiglia lo Splendor di Ovada, alle 16.30, propone lo spettacolo “Una soffitta piena di sogni” della compagnia “I ragazzi dello Splendor”, con testo e regia di Fabiana Parodi. Al termine della rappresentazione verrà sorteggiato il vincitore del concorso “Porta 4 amici in pizzeria” e verrà distribuita a tutti i bambini una merenda Equosolidale. Biglietti: adulti 5 euro, bambini 4 euro.

Alle 15.30 e alle 18.30 al Teatro Alessandrino di Alessandria andrà in scena il musical “Cenerentola”. La Compagnia delle Formiche farà rivivere la celebre storia dei fratelli Grimm con un testo originale, ricco di magia e divertimento, che conquisterà i più piccoli ma anche i loro genitori. Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco tutta l’atmosfera di un’epoca passata, con sontuosi costumi settecenteschi, sorprendenti scenografie e musiche orchestrali inedite. Biglietti a partire da 20 euro.

Per un sabato pomeriggio in famiglia al cinema, sabato 18 gennaio, alle 15.30 e alle 17.30, il CineTeatro Sociale di Valenza proietterà il film d’animazione “Frozen II – Il segreto di Arendelle”. Biglietto d’ingresso 5 euro, 3 euro dal quarto componente della stessa famiglia. (Per info: 0131.920154 [email protected]).

Al Museo Civico di Casale Monferrato, alle 16, si terrà il primo appuntamento del 2020 “Gioca con l’arte – Il sabato guarda e crea al Museo” rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 anni per scoprire e analizzare le opere esposte e cimentarsi poi un laboratorio per rielaborare tecniche e contenuti. Questo sabato si gioca con l’argilla e l’arte della ceramica (Costo 3,50 euro a ragazzo. Prenotazione obbligatoria ai numeri 0142.444249 – 444309).

Ultime occasioni per ammirare il tradizionale presepe meccanizzato di Castellazzo Bormida all’Oratorio della SS. Pietà. La sacra rappresentazione, caratterizzata da movimenti meccanici, giochi di luce, acqua e neve, si può visitare ancora questo sabato e domani, domenica 19 gennaio, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 (Per informazioni visitate il sito www.ponteborgonuovo.org).

Al Museo della Gambarina di Alessandria, alle 17, Dante Paolo Ferraris presenterà il suo libro “Girovagando per il Piemonte”, un diario di viaggio in cui l’autore racconta gite fuori, curiosità storiche, leggende e tradizioni enogastronomiche di zone, a volte anche poco conosciute, della nostra regione.

Alle 18 al Museo Acdb di Alessandria, a Palazzo Monferrato, è in programma la presentazione del libro di Claudio Gregori su Eliso Rivera, uno dei fondatori della Gazzetta dello Sport e figlio affezionatissimo alla sua terra di origine, le colline delle Roncaglie nel comune di Masio. Dialogheranno con l’autore le due giornaliste Mimma Caligaris e Luciana Rota. In occasione della presentazione del libro sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Scatti. Fausto Coppi e suoi fotografi. E un dialogo con le opere di Miguel Soro”.

Negli spazi di AL51LAB di Alessandria, in via Trotti 56, alle 18 il poeta acquese Stefano Malfatto, in arte F.A.N., presenterà il suo primo libro di poesie.

Questo sabato 18 gennaio, dalle 19, apericena vegan e Dj set di Duert & Ruben da OrtoZero Cafè, in piazza Santa Maria di Castello ad Alessandria. Costo: 10 euro apericena a buffet compresa la prima consumazione; 5 euro la seconda consumazione. (Per info e prenotazioni: 3396767932).

Questo sabato 18 gennaio, alle 20, è in programma un nuovo gustoso appuntamento all’Area Verde “Geom. Franco Ricaldone” di Giardinetto, frazione di Castelletto Monferrato: “La cena della polentissima”. Il menù messo a punto dalla Pro loco prevede un antipasto contadino, seguito da polenta con cinghiale, stoccafisso alla veneta o gorgonzola e dolce. Il costo della cena, compresi acqua, vino in caraffa e caffè è di 20 euro a persona. Dopo cena si balla con”Daniela Claps Band”. (I posti sono limitati. Per prenotazioni: 339/6948656).

Sabato 18 gennaio, alle 20, e domenica 19 gennaio, alle 12.30, nel salone delle ex scuole elementari di Casal Cermelli, la Pro Loco preparerà e servirà una prelibata bagna cauda, da gustare insieme a verdure cotte e crude, vellutata di topinanbur e cardi. Il costo della cena, compresi dolce, acqua, vino e caffè è di 20 euro. (Per info e prenotazioni telefonare, dopo le 20, al 339/7766340).

Sabato 18 gennaio 2020, alle 21, nella chiesa Madonna del Suffragio in corso IV Novembre ad Alessandria si terrà “Il Concerto del Cuore”, organizzato dai Vigili del Fuoco di Alessandria per ringraziare la cittadinanza per la solidarietà e la vicinanza dimostrata in seguito ai tragici fatti di Quargnento. Per l’occasione si esibiranno il Coro della Scuola di Musica per adulti del Conservatorio Vivaldi di Alessandria e, a seguire, il coro gospel By Faith. Durante il concerto verrà organizzata una raccolta di fondi a favore del piccolo Ascanio, affetto da una grave forma di cardiopatia.

Ambra Angiolini e Ludovica Modugno sono le protagoniste de “il Nodo”, in scena questo sabato e domenica 19 gennaio al Teatro Municipale di Casale Monferrato. Lo spettacolo, diretto da Serena Sinigaglia, porta sul palcoscenico il tema del bullismo e il complesso rapporto che lega genitori, figli e la scuola (Per info biglietti 0142 444314)

Aldo Ascolese & Friends questo sabato arrivano al Teatro Giacometti di Novi Ligure con il loro omaggio a Fabrizio De Andrè “Si chiamava Faber”. A ventuno dalla scomparsa del cantautore genovese, Ascolese renderà omaggio alla musica di Faber, una notte per ricordare uno degli artisti che meglio ha saputo far innamorare ogni generazione della sua musica. Inizio concerto ore 21.30. Lo spettacolo è inserito nella Rassegna Benefica “Noi di Novi che”. Il ricavato degli ingressi, al netto delle spese, sarà devoluto all’Ass.ne “Giuseppe Ciliberto” e dell’ASD Tiger Novi. (Per info 335/523 0855 oppure 339/7334611).

Al Teatro Ambra di Alessandria la compagnia “Sopra il Palco” alle 21 metterà in scena lo spettacolo “Il caro estinto” di Gilberto Govi, con adattamento e regia di Maurizio Silvestri.

Questa nuovo spettacolo della rassegna Fubine Ridens al Teatro dei Batù di Fubine. La compagnia “Fuori di quinta” di Asti alle 21.15 metterà in scena la commedia “Torno a vivere da me” di Desy Icardi.

Al Teatro Civico di Tortona questo sabato, alle 21, è invece in programma il concerto di Fabius Constable e della Celtic Harp Orchestra. L’orchestra di arpe celtiche Made in Italy, in formazione ridotta per questo appuntamento, eseguirà ed incrocerà musiche dai confini del mondo passando attraverso le note di brani tradizionali, musiche sacre del medioevo europeo fino a pezzi originali. (Per info 0131.820195).

Per maggiori dettagli e per tutte le altre notizie cliccate nelle sezione Eventi di RadioGold.

Photo by David Beale on Unsplash.