ALESSANDRIA – Il Marengo Museum di Spinetta punta a rafforzare la sua immagine fuori dalla provincia di Alessandria e anche all’estero. Nell’anno delle celebrazioni per il 220° della Battaglia di Marengo, l’Azienda Speciale “CulturAle” Costruire Insieme di Alessandria ha siglato un protocollo d’intesa con “Le Souvenir napolèonien”.

La società francese di storia napoleonica, fondata a Nizza nel 1937, oggi rappresenta oltre 50 Paesi nel mondo e lavora per valorizzare i luoghi di Napoleone il Grande e Napoleone III. Non poteva mancare il Marengo Museum, custode dei reperti della permanenza di Napoleone e delle sue truppe ad Alessandria e ‘testimone’ della battaglia del 14 giugno 1800.

Una vittoria che fu “fondamentale” per l’avanzata di Napoleone e il primo impero e per scrivere alcune delle più importanti pagine della storia dell’Europa moderna, ha sottolineato Mario Dagasso, rappresentante regionale de “Le Souvenir napolèonien” Piemonte e Valle d’Aosta.

Per tutto il 2020, quindi, l’Azienda Speciale “CulturAle e l’associazione napoleonica collaboreranno nelle iniziative per i 220 anni della Battaglia di Marengo, un evento storico che ancora appassiona milioni studiosi di Napoleone, e non solo, in tutto mondo, ha assicurato lo storico Paolo Palumbo. Un pubblico che Alessandria cercherà di intercettare e portare a Marengo grazie al protocollo siglato dalla presidente dell’Azienda Speciale “CulturAle”, Cristina Antoni, con il rappresentante regionale de “Le Souvenir napolèonien”.

La collaborazione, infatti, apre anche i canali di comunicazione della società francese di storia napoleonica agli eventi del Marengo Museum ed è “strategica” per Alessandria e l’intero territorio provinciale perché apre una “finestra internazionale” per accrescere la popolarità del museo di Marengo, ha sottolineato il sindaco del capoluogo, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, affiancato dall’assessore alla manifestazione Cherima Fteita.