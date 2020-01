AGGIORNAMENTO ORE 11.40 – Come segnalato dalla Protezione civile della Regione Piemonte al momento “non sono pervenute segnalazioni di danni alle persone e alle cose“ in seguito alle scosse di terremoto che si sono registrate in mattinata, prima, alle 06.22, tra le province di Cuneo e Asti (magnitudo 3.1 con epicentro a 12 km di profondità tra Neive e Coazzolo) e poi, alle 08.59, in provincia di Alessandria, nella zona di Borghetto di Borbera (magnitudo 2.6).

“Stiamo seguendo con attenzione l’evoluzione dell’evento, che al momento fortunatamente, non presenta particolari criticità. Continuiamo a monitorare”, hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi.

BORGHETTO BORBERA – L’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 08.59 di questa domenica 19 gennaio ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro a 4 Km da Borghetto Borbera e a una profondità di 9 Km. Non si registrano danni o feriti.