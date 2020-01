AGGIORNAMENTO ORE 20.50: aveva 52 anni l’operaio tragicamente scomparso questo lunedì sera mentre lavorava all’interno della discarica del Terzo Valico Clara e Buona, al quartiere Cristo di Alessandria. I tecnici dello Spresal hanno effettuato il sequestro di due camion: l’automezzo che ha travolto il 52enne e quello affidato all’operaio. Nel momento dell’impatto, però, l’uomo si trovava a terra. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, Letizia Aloisio.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30: anche i tecnici dello Spresal stanno intervenendo all’interno della discarica Clara e Buona dove, intorno alle 17.15 è avvenuto il drammatico incidente mortale che ha coinvolto un operaio, travolto da un camion. Le indagini per risalire alle cause saranno coordinate dal magistrato Letizia Aloisio.

ALESSANDRIA – Drammatico incidente in strada Casalcermelli ad Alessandria. Un operaio è morto travolto da un camion. In base alle prime informazioni raccolte, l’incidente si è verificato intorno alle 17.15 vicino all’uscita Alessandria Sud, in zona discarica. Purtroppo inutile l’intervento dei soccorsi.

Seguiranno aggiornamenti.