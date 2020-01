ALESSANDRIA – In occasione della giornata di orientamento alle professioni al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Alessandria, il Comandante della Compagnia Carabinieri del capoluogo, il Maggiore Claudio Sanzò, insieme al Maresciallo Capo Maria Grazia Putzolu, hanno spiegato ai ragazzi di quarta e quinta le specialità dell’Arma, le modalità dell’addestramento e i compiti svolti dai militari sul territorio nazionale e all’estero.

La speciale lezione è stata occasione per illustrare anche le modalità per accedere al 202° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Il bando di concorso è aperto fino al 31 gennaio 2020 e sono disponibili 60 posti. I candidati e le candidate devono aver compiuto 17 anni e non superato i 22 anni ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

Per inoltrare la domanda sono necessarie le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2 che consentono l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione e un idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con la carta nazionale dei servizi precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti.

Tutte le informazioni relative ai requisiti, modalità di inoltro delle domande, selezioni e fasi concorsuali, sono on-line sul sito dell’Arma dei Carabinieri.