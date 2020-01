ALESSANDRIA – “Good food for a good life”, una buona alimentazione per una buona vita. Imparare le corrette abitudini alimentari è uno degli obiettivi del corso di Curvatura Sportiva del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate dell’Itis Volta di Alessandria. Il percorso didattico è attivo dall’anno scolastico 2017/2018 e affianca allo studio delle materie del corso regolare di Liceo Scientifico 25 ore all’anno di nuoto in una struttura sportiva altamente qualificata, per conseguire il brevetto di “Tecnico delle acque”.

In aggiunta, gli studenti nelle ore di Scienze Naturali, Fisica, Inglese seguono un innovativo percorso inserito nel progetto “Good food for a good life”, nel quale vengono proposti moduli in lingua inglese e ci si avvale di specifici libri di testo per imparare il valore nutrizionale dei diversi alimenti, le proprietà e l’apporto calorico.

Il percorso formativo, arricchito da laboratori con esperti, consente ai ragazzi di leggere le etichette dei prodotti per un consumo più attento e consapevole e prevede anche la partecipazione alla “Settimana azzurra” in strutture sportive specifiche.

“L’idea di attivare una curvatura sportiva in cui trovi ampio spazio l‘educazione alimentare – spiegato dall’Itis “Volta” di Alessandria – è finalizzata a prevenire nei giovani malattie legate a scorrette pratiche alimentari e a mancanza di attività sportiva costante. Una corretta alimentazione, unita ad una attività fisica svolta con continuità e progressiva crescita, è alla base di un benessere psicofisico duraturo che spesso contribuisce anche al successo scolastico dei ragazzi.

Si denota infine lo sviluppo di un senso di affiliazione più stretto e costante all’interno della classe: caratteristica questa tipica di un gruppo di alunni unito dalla sana passione dello sport.

Sul sito della scuola: www.volta.edu.it è possibile visionare in dettaglio il programma del corso di nuoto organizzato per gli alunni iscritti alla Curvatura Sportiva.