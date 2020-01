ALESSANDRIA – Venerdì 24 gennaio 2020, in occasione della Festa salesiana di San Francesco di Sales, il Ciofs Fp Piemonte di Alessandria ha organizzato un aperitivo gratuito aperto ai ragazzi e alle loro famiglie. Un incontro che si svolgerà nella sede dell’istituto a partire dalle ore 18 e sino alle 20:30. Sarà questa l’occasione giusta per visitare la scuola, scoprire la proposta formativa ma soprattutto vedere all’opera gli allievi del Ciofs. All’aperitivo presenti anche i Formatori, i Tutor ed i Professionisti ai quali si potrà chiedere ogni tipo di informazioni.

Il Centro di Formazione Professionale Maria Ausiliatrice propone diversi percorsi triennali ai ragazzi che escono dalla terza media. Ci sono corsi di qualifica nel settore turismo, con indirizzo in Preparazione Pasti e Servizi di Sala e Bar, per i ragazzi in uscita dalla terza media; corsi annuali di diploma professionale; corsi annuali per adulti disoccupati; corsi di apprendistato professionalizzante e corsi di formazione continua per lavoratori occupati. Tutti i corsi sono gratuiti in quanto finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

La Formazione vuole privilegiare un approccio basato sul fare, attraverso la proposta di attività pratiche di laboratorio e di simulazione del contesto lavorativo. Questo permette di definire progressivamente la propria identità professionale e di acquisire e sviluppare le competenze necessarie a esprimerla. E se le dinamiche del contesto socioeconomico in cui viviamo spesso non garantiscono una piena valorizzazione della persona, il CIOFS-FP Piemonte va controcorrente e si propone proprio di porre in primo piano lo studente.

Gli ambiti in cui opera il CIOFS-FP Piemonte sono: la formazione, l’orientamento e i servizi al lavoro. Il primo punto privilegia un approccio basato sul fare, attraverso la proposta di attività pratiche di laboratorio e di simulazione del contesto lavorativo. Per quanto riguarda l’Orientamento trova espressione in percorsi di scoperta e analisi dei propri punti di forza, aree di miglioramento, interessi, motivazioni, valori, capacità rivolti agli allievi e a tutti coloro che necessitano di uno spazio di riflessione e confronto per la definizione/ridefinizione del proprio progetto professionale e personale. Infine i servizi al lavoro mettono in contatto le persone e le imprese, supportando le prime nell’individuazione della realtà lavorativa più adatta a loro e le seconde nella ricerca e selezione delle risorse rispondenti alle loro esigenze.

Per info e prenotazioni contattare la segreteria al numero 0131-43221.