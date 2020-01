FELIZZANO – Code lungo il tratto dell’A21 tra il nodo dell’A26 e l’uscita Asti Est, in direzione Torino. Intorno alle 18.18 si è verificato un incidente all’altezza di Quattordio in cui sono rimasti coinvolti un camper e tre auto. Per fortuna nessuna delle persone a bordo dei mezzi ha riportato gravi ferite. L’incidente sta però bloccando il transito lungo una delle tre corsie del tratto e rallentando il traffico, particolarmente intenso in queste ore di rientro dal lavoro. In questo momento, 19.30, sono segnalati ancora 3Km di coda, comunque in via di smaltimento.

Sul posto sono intervenuti poliziotti della sottosezione autostradale di San Michele, Vigili del Fuoco e 118.