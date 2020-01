ACQUI TERME – Controlli straordinari ad Acqui Terme da parte della Questura di Alessandria, lo scorso 17 gennaio. In particolare è stata coinvolta la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Piemonte.

Cinque le attività commerciali monitorate, nel centro e nella periferia cittadina. Dalle verifiche effettuate sono emerse irregolarità in quattro locali. In tutto sono state elevate multe per circa 32.600 euro in totale. 112 le persone identificate, di cui 18 con precedenti di polizia e 15 cittadini di nazionalità straniera.

In quattro locali gli agenti hanno rilevato la mancata esposizione della licenza, della tabella degli orari, dei cartelli di divieto di fumo, del listino prezzi, e irregolarità relative alla normativa sulla video sorveglianza. In uno degli esercizi pubblici è emersa, inoltre, la presenza di un “addetto all’accoglienza”, che in realtà svolgeva la mansione di “buttafuori”, senza essere in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività.