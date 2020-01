ALESSANDRIA – Nasce oggi la rubrica che ogni giovedì svelerà una curiosità legata alla storia della nostra provincia. Per questo esordio partiamo dalla città di Alessandria. Per la precisione da via Dante. Qui si trova una targa posta all’altezza del civico numero 8 di un edificio in mattoni rossi. Il marmo che la compone reca un profilo scolpito e la scritta: “Giuseppe Garibaldi il giorno 13 marzo 1867 dal balcone di questo palazzo arringava la cittadinanza alessandrina“.

Il periodo è quello risorgimentale, delle Guerre d’indipendenza e dell’unità d’Italia. Garibaldi era diventato il simbolo di quella impresa che nel 1861 aveva portato lui e i suoi ‘mille’ ad attraversare in lungo e in largo lo Stivale. Anche per questo i Savoia, a cui l’eroe dei due mondi aveva giurato fedeltà, quasi lo esibivano come un trofeo di città in città. Soprattutto perché c’era ancora da combattere. La terza guerra d’indipendenza era scoppiata nel 1866 con l’annessione del Veneto e della provincia di Mantova al regno d’Italia. Si legge anche in questo modo la presenza di Giuseppe Garibaldi ad Alessandria, in una sorta di costante campagna pro Savoia.