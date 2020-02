PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Nella Sala Chagall del Castello dei Paleologi di Casale Monferrato, alle 16.30, il chitarrista blues Paolo Bonfanti e Martino Coppo, mandolin maestro, presentano il loro secondo album“Pracina Stomp”. Registrato alla Cascina Pracina di Coppo, tra i boschi dell’Alto Monferrato, l’album è stato realizzato insieme al team di amici Nicola Bruno (basso), Stefano Resca (batteria) e Roberto Bongianino (fisarmonica) che, insieme alla violinista Chiara Giacobbe, questa domenica saranno al Castello dei Paleologi di Casale Monferrato per la presentazione, a ingresso lubero.

Restando al Castello di Casale, prosegue il primo weekend della mostra di Gigi Marini “50 anni di colore”. Le circa sessanta opere esposte ripercorrono l’evoluzione dell’artista casalese e i suoi cinquant’anni di carriera. L’esposizione è visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Questo pomeriggio il primo dei tre spettacoli pomeridiani per famiglie del cartellone del Teatro Balbo di Canelli (AT). Alle 16 va in scena il teatro poetico di figura con marionette scolpite in legno e animate a vista con Il dottor Bostik in “Ho visto il lupo”. Lo spettacolo nasce dalla volontà di avvicinare il pubblico dei più piccoli alla musica ‘colta’, utilizzando le tecniche del teatro di figura. Ho visto il lupo racconta la famosa favola per voce recitante e orchestra di Sergej Prokofiev unicamente attraverso la musica e le immagini in movimento. Biglietti interi in vendita a 6€, ridotti a 5€

Alle 17, al Museo della Gambarina di Alessandria è in programma il primo concerto della rassegna “Musicalia”. La soprano Denia Mazzola Gavazzeni e il pianista Giovanni Brollo proporanno un programma interamente dedicato a Mozart.

Nuovo appuntamento con la rassegna “MusicaNovi 2020”. All’Auditorium “Alfredo Casella” di Novi Ligure, alle 17, è in programma il recital pianistico di Alessandro Marano. In programma l’esecuzione della Sonata n. 32 Op. 111 in Do minore di L. van Beethoven, di “Aida. Danza sacra e duetto finale” e “Reminiscencés de Boccanegra” di Verdi-Liszt e della Fantasia su temi dell’opera Rienzi di Wagner-Liszt. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro, ridotto 5 euro (per under 16 e over 70).

Alle 17, al teatro “Umberto I” di Ricaldone lo scrittore alessandrino Gianluca D’Aquino presenterà il suo romanzo “Trainano – il sogno immortale di Roma”, una biografia romanzata che ripercorre la vita del grande imperatore romano attraverso intrighi, amori, amicizie e battaglie. L’ingresso è libero.

Musica ed enogastronomia alla Trattoria Cappelvere di Alessandria. Alle 21 gli AcustiQueen Duo ripercorreranno la storia e le canzoni della band di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Per informazioni e prenotazione tavoli: 345 996 8548

