ALESSANDRIA – I tecnici di Amag Reti Gas sono intervenuti questo mercoledì sera per risolvere due guasti, avvenuti in via Don Canestri e in corso Acqui, all’altezza del numero civico 160.

Nel primo caso si tratta di un danno alla presa del gas di un privato cittadino mentre al quartiere Cristo è stato evidenziato un danno sulla linea del gas.

Contattata dalla nostra redazione Amag Reti Gas ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e che non c’è alcun rischio per la popolazione.