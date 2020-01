SAN GIORGIO MONFERRATO – A San Giorgio Monferrato sono iniziati i nuovi lavori che stanno interessando il tratto di strada che conduce ai tre accessi principali del cimitero cittadino. Una annosa questione, finita anche in tribunale, e che vedeva contrapposti tra il Comune e un privato cittadino. “All’epoca intervenimmo come Amministrazione per comunicare ai proprietari della cappella funeraria alcuni problemi evidenziati, in precedenza, da un’indagine geologica e da una perizia strutturale curata da un’ingegnere”, spiega a RadioGold la dottoressa Elisa Orlandi, architetto comunale.

Che poi precisa come “fu richiesto dai privati (non solo il titolare della cappella d’angolo ma anche quelli delle strutture laterali, ndr) un accertamento tecnico preventivo, che ha chiaramente dilungato moltissimo i tempi. Durante la fase di accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) furono posizionati dei fessurimetri, ossia dei dispositivi atti a tenere monitorati i movimenti della cappella. Lo steso tecnico incaricato dal tribunale evidenziò che effettivamente vi erano dei movimenti strutturali. A seguito di questa perizia, il comune fece un’ordinanza di chiusura della strada“.

A breve il piccolo comune tornerà a riappropriarsi dei propri spazi: “I lavori in corso di realizzazione visibili da via IV Novembre sono a cura del privato, proprietario della cappella funeraria d’angolo, ossia quella oggetto dei movimenti rilevati. Si stanno eseguendo dei lavori di consolidamento. Il Comune era bloccato dal fatto che i privati non facessero quanto previsto nell’ambito degli accordi intercorsi. Ora, che sta intervenendo, potremo successivamente agire, come ente locale pubblico, con lavori di miglioramento e regimazione delle acque meteoriche, che andranno a risanare la situazione delle cappelle, garantendo una maggiore solidità del terreno“.

L’architetto ha comunque sottolineato che “i lavori di consolidamento non sono particolarmente lunghi. Entro il mese di febbraio 2020 la situazione si dovrebbe risolvere con la riapertura del tratto di strada interessato, condizioni meteorologiche permettendo. Nel momento che il Comune avrà la certezza di poter garantire un livello di sicurezza adeguato, sarà revocata l’ordinanza e quindi riaperto l’accesso“.