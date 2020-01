ALESSANDRIA – Nuovi provvedimenti viabili al quartiere Europa di Alessandria, nell’ambito dei lavori per il teleriscaldamento. Da questo giovedì e per i prossimi otto giorni, e comunque fino alla fine dei lavori, sarà chiuso al traffico il tratto di via in via San Giovanni Bosco, in direzione “La Casetta”, compreso fra il numero civico 35 e via Pietro Micca, compresa l’intersezione.

I veicoli provenienti da via Pietro Micca potranno transitare con obbligo di svolta a destra in via San Giovanni Bosco. Nell’altra corsia di via San Giovanni Bosco sarà quindi istituito il doppio senso di marcia tra il civico 26/c e il civico 35. Su entrambi i lati della carreggiata vigerà il divieto di sosta.

Dalle 20 di questo giovedì per 40 giorni, e comunque fino al termine dei lavori, sarà istituito il divieto di transito in via Tonso, nel tratto compreso tra via de Gasperi sino all’intersezione con via San Giovanni Bosco, oltre che in via San Giovanni Bosco, tra il numero civico 57 e via Tonso.

Compatibilmente con le fasi operative dei lavori, sono esclusi dal divieto i veicoli dei residenti che accedono ai passi carrabili presenti. Vigerà, inoltre, il divieto di fermata con rimozione forzata in via Tonso (ambo i lati per uno sviluppo di 30 metri lineari a partire dall’intersezione con via S. G. Bosco) e via San Giovanni Bosco (tratto compreso tra il numero civico 57 e via Tonso).

Sarà posto in atto un restringimento della carreggiata di via Alcide de Gasperi, limitatamente al tratto compreso tra via Tonso e via Don Canestri. La circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia avverrà su due corsie appositamente predisposte senza mai sospendere la circolazione veicolare.

“Le ditte incaricate lavoreranno contemporaneamente per accelerare il più possibile i lavori“ ha commentato l’assessore ai lavori Pubblici, Giovanni Barosini “Siamo consapevoli che si crei qualche disagio, ma così facendo si diminuiscono i tempi di intervento e, pertanto, anche le criticità saranno temporalmente ridotte. Siamo arrivati ad una fase di lavorazione tale per cui è necessario realizzare gli allacci fra le condotte in alcuni punti strategici e si tratta degli ultimi interventi complessi”.

“Un’impresa sta lavorando in corso Romita e il traffico in arrivo dalla tangenziale sarà deviato in via Palermo: preciso che in quest’area è stato chiesto, inoltre, all’impresa di procedere rapidamente alla sistemazione del tappeto stradale. Un’altra ditta sta lavorando in via San Giovanni Bosco all’intersezione con via Pietro Micca. Qui l’incrocio è stato lasciato parzialmente percorribile per consentire ai veicoli provenienti da via Pietro Micca di procedere in via San Giovanni Bosco. Le altre ditte incaricate si occuperanno della proroga dei lavori che interessano via Tonso e l’altro tratto di via San Giovanni Bosco”.

“Abbiamo disposto che le ditte incaricate provvedano a segnalare tutte le opportune deviazioni per rendere la circolazione il più possibile scorrevole: in ogni caso, non appena sarà terminato il blocco tra via San Giovanni Bosco e via Pietro Micca, verosimilmente già lunedì prossimo, i disagi diminuiranno considerevolmente”.