CASALE MONFERRATO – Minuti di tensione questa domenica pomeriggio a Casale Monferrato, tra i tifosi della squadra di casa e quelli del Borgosesia, al termine della partita di serie D finita 1-1. Dopo il fischio finale alcuni tifosi delle due squadre sono entrati in contatto fuori dallo stadio Natal Palli, nella zona lungo il Canale Lanza.

Immediato l’intervento del Reparto Mobile: i poliziotti hanno subito diviso le parti. Una volta separate, però, le due fazioni hanno continuato a sfidarsi. Sono state lanciate due pietre e un sasso ha colpito alla testa un poliziotto. Per fortuna l’agente è rimasto ferito in modo non grave ed è stato subito medicato.

La Polizia di Casale ha quindi riportato definitivamente la calma e ora è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e cercare di identificare i protagonisti degli scontri per procedere alla eventuale notifica di Daspo.